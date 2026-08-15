Ко Дню Независимости выплатят деньги, части ВПЛ нужно поспешить

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан, в частности среди ВПЛ, получат разовую денежную помощь. Размер выплаты зависит от статуса – от 450 до 3100 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМУ.
Сколько выплатят и кому
Размеры выплат в этом году распределили по категориям. Наибольшую сумму - 3100 гривен - получат лица с инвалидностью в результате войны I группы и лица с особыми заслугами перед Родиной.
Лицам с инвалидностью II группы насчитают 2900 гривен, III группы - 2700 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и отдельные категории бывших узников нацистских концлагерей получат по 1000 гривен. Членам семей погибших ветеранов и защитников Украины предусмотрено 650 гривен, а участникам войны и другим определенным постановлением категориям - 450 гривен.
Среди ВПЛ право на выплату имеют те, кто подпадает под одну из этих категорий - в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члены семей погибших защитников.
Кому нужно обращаться самостоятельно
Большинству граждан, включая переселенцев, деньги начислят автоматически, без дополнительных обращений. Впрочем, есть исключения - если вы не пенсионер, не получаете жилищную субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг и не проходите военную службу, за выплатой нужно обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно.
Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, отправить по почте или оформить онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда при наличии квалифицированной электронной подписи. К заявлению следует добавить сканированные копии документов, подтверждающих статус, дающий право на выплату.
До какого срока можно успеть
Обратиться с заявлением следует до 24 августа 2026 года. Если статус, дающий право на выплату, вы получите до этой даты, но средства не поступят по состоянию на 1 октября – можно повторно обратиться в ПФУ и получить деньги до 1 ноября.
О выплатах и льготах для переселенцев РБК-Украина неоднократно писало. Ранее в августе мы рассказывали, что для отдельных ВПЛ деньги от государства теперь будут поступать по-новому - в Украине запустили экспериментальный проект нового механизма финансирования социальных услуг для отдельных категорий переселенцев, по которому средства будут поступать напрямую на специальные счета получателей.
Также мы писали о выплатах ВПЛ в августе - деньги на проживание поступают по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев следует своевременно обновить свои данные. С 1 августа часть ВПЛ потеряла право на жилищный ваучер, хотя вместе с тем появился новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.
Кроме того, несмотря на принятие нового закона о переселенцах, справку ВПЛ пока не нужно менять - действующий документ остается действительным до определенной даты. А еще переселенцы могут воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья, предоставив налоговую декларацию и подтвердив право на льготу документами.