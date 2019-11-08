"ДНР" загрожує зривом подальшого розведення на Донбасі

Підконтрольна Росії влада так званої "Донецької народної республіки" загрожує зривом подальшого розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Голова псевдореспублики Денис Пушилін заявив, що введення української поліції і нацгвардії на ділянку розведення сил і засобів в районі Петрівського спричинить за собою "дзеркальні заходи з боку "ДНР".

"Відповідально заявляю, що у разі виникнення ситуації, при якій на ділянках розведення з'являться представники української поліції і нацгвардійці, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств республіки: міністерства державної безпеки і міністерства внутрішніх справ. А процес розведення на нових ділянках стане нездійсненним", - йдеться в заяві Пушиліна.

Раніше повідомлялося, що бойовики і українська армія називають різні дати початку розведення сил в Петрівському. Бойовики "ДНР" на своїх ресурсах стверджують, що сили ООС напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петрівському і заявляють, що готові почати розведення 9 листопада.

Українська сторона заявила, що сьогодні в 12:00 запустить сигнальну білу ракету, яка буде сигналізувати про готовність до відведення військ. Якщо бойовики не запустять у відповідь таку саму ракету, це буде свідчити про зрив розведення та порушення міжнародних домовленостей.