ДНК-експертиза жертв авіакатастрофи в Ефіопії займе до 6 місяців

Через 2 тижні сім'ям загиблих почнуть видачу свідоцтв про смерть

В авиакомпании Ethiopian Airlines сообщили, что процедура опознания и ДНК-экспертиза останков жертв, которые погибли 10 марта в Эфиопии при падении самолета Boeing, займет до 6 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также в компании сообщили, что семьи погибших смогут получить тела только после окончания процедуры опознания, но при этом уже через две недели будет начата процедура выдачи свидетельств о смерти.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес рассказала, идентификация жертв будет проводиться в соответствии с международными научными стандартами, а в процессе также будут задействованы международные организации, среди которых и Интерпол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции начали расшифровку самописцев упавшего в Эфиопии Boeing. Расследование авиакатастрофы ведется властями Эфиопии, в нем также принимают участие специалисты из других стран, среди которых Франции и США, на получение первых результатов анализа полетных данных и записей с бортовых самописцев может уйти несколько дней.