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ДНК-експертиза жертв авіакатастрофи в Ефіопії займе до 6 місяців

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 19:51
ДНК-експертиза жертв авіакатастрофи в Ефіопії займе до 6 місяців
Ілюстративне фото (flickr com)

Через 2 тижні сім'ям загиблих почнуть видачу свідоцтв про смерть

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв, які загинули 10 березня в Ефіопії при падінні літака Boeing, триватиме до 6 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також у компанії повідомили, що сім'ї загиблих зможуть отримати тіла тільки після закінчення процедури впізнання, але при цьому вже через два тижні буде розпочата процедура видачі свідоцтв про смерть.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавит Могес розповіла, ідентифікація жертв буде проводитися у відповідності з міжнародними науковими стандартами, а в процесі також будуть задіяні міжнародні організації, серед яких і Інтерпол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції почали розшифровку самописців впав в Ефіопії Boeing. Розслідування авіакатастрофи ведеться владою Ефіопії, в ньому також беруть участь фахівці з інших країн, серед яких Франції і США, на отримання перших результатів аналізу польотних даних та записів бортових самописців може піти кілька днів.

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