Днепровский горсовет утвердил бессрочное партнерство с Кельном

Соответствующее решение проголосовали на 52-й очередной сессии городского совета.

По словам заместителя городского головы, директора департамента экономики, финансов и городского бюджета Владимира Миллера, сегодняшнее решение – знаковое событие, означающее полноценное, бессрочное побратимство между двумя крупными городами.

"В конце 2022-го между Днепром и Кельном уже было заключено соглашение о партнерстве. Сегодня мы проголосовали решение, которое повышает уровень нашего партнерства с городом Кельн до стадии партнерства-побратимства. Кельн также проголосовал соответствующее решение в своем парламенте 16.05.2024. Это большая ответственность Для обеих сторон каждая стадия партнерства открывает новые возможности. Украины в послевоенный период, не оставляя сотрудничество в более простых направлениях", - подчеркнул Миллер.

Представитель мэрии Днепра добавил, что уже в конце августа в планах проведения Дней Днепра в Кельне.

"Это будет большое масштабное мероприятие. Среди прочего будет выставка известного скульптора, работавшего в Днепре и Германии, выступление нашего известного на весь мир оркестра "Времена года". В завершение - уличная ярмарка с днепровскими интересностями в искусстве, культуре, блюдах и т.д. , что перед таким масштабным мероприятием обе стороны одобрили решение о полноценном и бессрочном партнёрстве. флаг Кельна в нашем воображении развевается с флагом Днепра - двух крупных городов, которые являются представителями большой европейской семьи", - отметил Миллер.