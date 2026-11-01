На Днепровщине более 100 потребителей без света из-за последствий атаки РФ

Ночные атаки РФ снова повлекли отключение электричества на Днепропетровщине. Около 100 тысяч потребителей остались без света, а ремонты продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
По словам Ганжи, энергетики вернули электроснабжение почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые были обесточены из-за предыдущих атак.
В Днепре полностью восстановили водоснабжение.
Однако ночь была тяжелой: российские войска продолжали избивать по энергетической инфраструктуре области. Новые атаки повлекли за собой повторные отключения электричества.
Пока без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.
Восстановительные работы продолжаются. К ним привлекли более 70 аварийных бригад, работающих над ликвидацией последствий атак.
Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех обесточенных потребителей.
Напомним, ночью 31 октября российские войска ударили по энергетическим объектам в Днепропетровской области, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
Кроме того, россияне атаковали угледобывающие предприятия компании "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области. В результате обстрела повреждения получили технологические сооружения, а трое работников предприятия получили ранения разной степени тяжести.