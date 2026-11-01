На Днепровщине более 100 потребителей без света из-за последствий атаки РФ

По словам Ганжи, энергетики вернули электроснабжение почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые были обесточены из-за предыдущих атак.

В Днепре полностью восстановили водоснабжение.

Однако ночь была тяжелой: российские войска продолжали избивать по энергетической инфраструктуре области. Новые атаки повлекли за собой повторные отключения электричества.

Пока без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Восстановительные работы продолжаются. К ним привлекли более 70 аварийных бригад, работающих над ликвидацией последствий атак.

Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех обесточенных потребителей.