Над Днепропетровской областью ночью сбили два "Шахеда"

Российская армия в ночь на 10 июня пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Ночью враг направил на Днепропетровскую область два беспилотника. Впрочем, военные из ВК "Восток" превратили их в кучу металлолома. Оба "Шахеда" сбили", - отметил он.

По словам главы ОВА, в области больше атак не зафиксировано.

Россия снова атаковала Украину

Этой ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких областях, работала ПВО.

В Одессе обломки дрона упали на многоэтажку, в результате чего возник пожар. По данным военных, три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Также российские оккупанты ракетами и дронами атаковали аэродром "Миргород" в Полтавской области. Повреждена инфраструктура аэродрома и техники. К счастью, обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.