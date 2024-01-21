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В Днепропетровской области уничтожили управляемую авиационную ракету РФ

Днепропетровская область, Воскресенье 21 января 2024 17:28
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В Днепропетровской области уничтожили управляемую авиационную ракету РФ Фото: В Днепропетровской области уничтожили ракету (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 января, в Днепропетровской области уничтожили российскую управляемую авиационную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - подчеркнули военные.

В командовании также напомнили о важности соблюдения правил безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Тревога в Украине

Напомним, сегодня тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения!" - предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

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Днепропетровская область Война России против Украины
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