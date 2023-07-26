RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области сбили российскую ракету

Фото: в Днепропетровской области сбили вражескую ракету (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ходе вечерней российской воздушной атаки на Украину в Днепропетровской области сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", - рассказал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, утром оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии. Под прицелом врага оказался Никополь.

"Повреждены админздание и частное предприятие. Разбиты 3 жилых дома, авто, газопровод и линии электропередач. Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Прошло без жертв", отметил Лысак.

Ракетная атака на Украину 26 июля

Сегодня вечером российские Ту-95 выпустили ракеты в сторону Украины из Каспийского региона. Ракеты зашли в украинское воздушное пространство с юго-востока, пролетели через центральные и южные области на запад, в частности в направлении Львова.

Однако потом, как рассказали в воздушных силах, ракеты развернулись на 180 градусов и направились в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области.

Пока нет информации, сколько именно ракет было выпущено оккупантами, сколько сбили, есть ли попадание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьракетна атакаПВО