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В Днепропетровской области сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Фото иллюстративное: в Днепропетровской области сбили российский беспилотник "Орлан-10" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сегодня, 1 ноября, сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Российский беспилотник "приземлили" в Синельниковском районе Днепропетровской области около 12:00. Вражеский "Орлан-10" сбил украинский истребитель.

Напомним, сегодня в Днепре и области сообщалось о звуках взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу.

Чем опасны "Орлан-10"

В войне против Украины россияне активно используют беспилотники "Орлан-10". Главная их функция - разведка и наведение.

"Орлан-10" доставляют хлопоты нашим защитникам, поскольку сбить этот беспилотник непросто из-за высоты его полета. В ВСУ отмечают, что оккупационные войска имеют на вооружение большое количество "Орлан-10".

Сбиты и ракеты

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Как известно, вражеские дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

Также сегодня утром российские захватчики пытались атаковать Одессу и район ракетами. ПВО над Черным морем сбило две управляемые ракеты Х-59.

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