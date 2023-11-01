В Днепропетровской области сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Российский беспилотник "приземлили" в Синельниковском районе Днепропетровской области около 12:00. Вражеский "Орлан-10" сбил украинский истребитель.

Напомним, сегодня в Днепре и области сообщалось о звуках взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу.

Чем опасны "Орлан-10"

В войне против Украины россияне активно используют беспилотники "Орлан-10". Главная их функция - разведка и наведение.

"Орлан-10" доставляют хлопоты нашим защитникам, поскольку сбить этот беспилотник непросто из-за высоты его полета. В ВСУ отмечают, что оккупационные войска имеют на вооружение большое количество "Орлан-10".

Сбиты и ракеты

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Как известно, вражеские дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

Также сегодня утром российские захватчики пытались атаковать Одессу и район ракетами. ПВО над Черным морем сбило две управляемые ракеты Х-59.