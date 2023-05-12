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В Днепропетровской области обнаружили двух мужчин, желающих "присоединить" регион к РФ

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Житель города Кривой Рог, имея пророссийские взгляды, комментировал публикации антиукраинского толка в социальной сети. Он призвал начать вооруженную борьбу за отделение территории Днепропетровской области от территории Украины", - говорится в сообщении.

Также житель города Желтые Воды в социальных сетях размещал комментарии с призывами о необходимости "присоединения" украинских городов к составу РФ.

Экспертиза установила, что в опубликованных комментариях есть призывы к совершению умышленных действий, направленных на изменение границ территории Украины. Двум гражданам сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Напомним, что СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые приводили российские ракеты в локацию Сил обороны в Краматорске Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей города.

Правоохранители обнаружили четырех жителей Херсона и Изюма (Харьковская область), во время оккупации работавших в "органах" власти РФ. Им уже объявили подозрения в коллаборационной деятельности и государственной измене.

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