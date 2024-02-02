В Днепропетровской области трем мужчинам грозит по пять лет тюрьмы за поддержку РФ

Откуда родом коллаборанты

По данным следствия, подозреваемые на собственных страницах в запрещенной в Украине социальной сети систематически распространяли сообщения в поддержку действий РФ.

"Пророссийски настроенный житель Павлограда в распространенных публикациях отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "денацификацией и демилитаризацией" Украины", - говорится в сообщении.

Житель города Покров размещал сообщения, в которых оккупация украинских городов определялась как успешное проведение "спецоперации РФ".

Фото: Подозреваемые (facebook.com)

Житель города Синельниково в размещенных комментариях превозносил российских генералов и радовался успехам вражеских войск.

Что им всем грозит

Согласно выводам экспертов, в опубликованных мужчинами материалах содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация лиц, которые ее осуществляют.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Трем гражданам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Правоохранители ищут предателей

Правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал кафиров и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.

Также стражи порядка задержали подругу председателя "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.