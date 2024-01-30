В Днепропетровской области "Шахед" попал в объект инфраструктуры: возник пожар

По его словам, ночью россияне направили ударные БПЛА на Криворожский район. Один "Шахед" сбили защитники из ПВК "Восток".

Еще один дрон попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, Красногригорьевскую общину в Никопольском районе враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и гражданское авто. Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: последствия атаки россиян по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночная атака по Украине 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.