В Днепропетровской области вернули графики отключений света: подробности

В результате непрерывной работы энергетикам удалось стабилизировать систему в Днепропетровской области. В регионе возвращают графики отключения света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Алексея Резниченко главы Днепропетровской ОВА.
"Заживлена вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", - пишет Резниченко.
Как пояснил глава ОВА, в области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.
Также энергетики постараются давать свет по 5 часов и 4 часа - без электроснабжения. В случае дефицита мощности - отключения будут длиннее.
"При этом тотальная экономия остается трендом этой зимой. Пользуемся электроприборами поочередно и максимально экономим. Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе", - пишет Резниченко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений.
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