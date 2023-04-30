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В Днепропетровской области слышали взрыв во время тревоги

Фото: в Днепропетровской области слышали взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 22:20. Местные Telegram-каналы сообщили, что в области слышали повторные взрывы.

Местные жители сообщают, что в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.

К моменту взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

В то же время, Telegram-канал Павлоградского исполкома призвал жителей находиться в укрытиях.

"Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

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