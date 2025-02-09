В Днепропетровской области из-за обстрела РФ произошла авария: люди остались без газа

Россияне атаковали несколько районов Днепропетровской области в ночь на 9 февраля. В частности, из-за аварии без газа остались жители трех сел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Червоногригорьевской поселковой территориальной общины, Telegram главы Днепропетровской области Сергея Лысака.
"Внимание! В связи с вызванной в результате обстрелов аварией на магистральном газопроводе, работниками газовой аварийной службы были перекрыты поставки газа на села Каменское, Приднепровское и Мусиевка", - предупредили в сельской общине.
Сейчас соответствующей службой проводятся аварийно-ремонтные работы.
Последствия аварии на газопроводе в Червоногригорьевской общине (facebook.com/groups/chervonsel)
Всего ночью враг дважды обстрелял из артиллерии Никопольский район. Снаряды летели по райцентру и Червоногригорьевской общине.
"Разбиты три частных дома, надворная и хозяйственная постройки, еще одна - уничтожена. Зацепило и газопровод. Люди не пострадали", - отметил Лысак.
Последствия обстрела Никопольского района 9 февраля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Кроме того, в результате шахедной атаки было громко и в Синельниковском районе. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
"Над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили два вражеские беспилотники", - добавил глава ОВА.
Российские войска постоянно обстреливают Никополь и район. Оккупанты атакуют населенные пункты с территории временно оккупированного Энергодара Запорожской области. В частности, Червоногригорьевская община расположена в Никопольском районе.
Напомним, в конце января захватчики РФ обстреляли город Никополь. Было повреждено промышленное предприятие, пять людей пострадали.
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