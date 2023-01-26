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Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света

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Днепропетровская область, Четверг 26 января 2023 18:27
Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света Фото: Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света после последней ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Энергетики приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после последней атаки врага и вернуть Днепропетровскую область к графикам отключений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после обстрелов ситуация все еще сложна, поэтому энергетики призывают умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети.

Напомним, сегодня, 26 января, из-за очередной атаки РФ по Украине в ряде областей действовали аварийные отключения света из-за высокой ракетной угрозы.

Также ранее в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после массированной атаки России.

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Днепропетровская область відключеня світла Электроэнергия
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