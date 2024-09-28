"Днепр" попал в Кубок Европы ФИБА после поражения в квалификации: как это возможно

Чемпион Украины стал лаки-лузером квалификационного раунда. Вместе с бельгийским "Шарлеруа" и словацкой "Превидзой" отечественный баскетбольный гранд сыграет на групповом этапе.

"Днепр" попал в основной раунд благодаря неплохой разнице набранных и пропущенных очков в противостоянии с румынской "Констанцей" (-11). Команда Владимира Коваля будет соревноваться в группе D Кубка Европы ФИБА. Там ее соперниками станут польский "Анвил Влоцлавек", итальянский "Сассари" и лиссабонский "Спортинг".

Первый матч "Днепр" сыграет на выезде – против "Анвила" 9 октября. 16 октября подопечные Коваля примут "Спортинг". Домом украинского гранда станет латвийская Елгава.

Главным вызовом "Днепра" остается логистика. В отличие от слобожанского "Прометея" и киевского "Строителя" в предыдущие сезоны клуб не создал двух команд – для национального первенства и еврокубков. Теперь чемпионам Украины придется больше путешествовать, чем тренироваться.