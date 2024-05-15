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Днепр передал Силам обороны ударные дроны с техникой еще на 16 млн грн, - Филатов

Фото: Днепр передал Силам обороны ударные дроны с техникой на 16 млн грн (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Днепр передал Силам обороны ударные дроны с техникой еще на 16 млн грн и готовит к выдаче около 90 квадроциклов.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу днепровского горсовета.

"Сегодня снова очередная выдача помощи нашим Вооруженным силам. Защитники получили новую партию мощных ударных дронов "Летучие мыши", а также другую технику. Сумма выдачи на сегодня около 16 млн грн. И уже совсем скоро планируем выдать нашим защитникам еще почти 90 квадроциклов", - отметил Филатов.

По его словам, сейчас вместе с беспилотниками бойцы также забрали ряд телевизоров, зарядные станции и компьютерное оборудование.

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