Днепр передал Силам обороны ударные дроны с техникой еще на 16 млн грн, - Филатов

"Сегодня снова очередная выдача помощи нашим Вооруженным силам. Защитники получили новую партию мощных ударных дронов "Летучие мыши", а также другую технику. Сумма выдачи на сегодня около 16 млн грн. И уже совсем скоро планируем выдать нашим защитникам еще почти 90 квадроциклов", - отметил Филатов.

По его словам, сейчас вместе с беспилотниками бойцы также забрали ряд телевизоров, зарядные станции и компьютерное оборудование.