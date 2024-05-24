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Днепр передал военным очередную помощь более чем на 10 млн грн

Фото: Днепр передало военным очередную помощь более чем на 10 млн грн (пресс-служба Днепровского горсовета)
Автор: Александр Мороз

От общины Днепра на фронт передали РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков".
Общая сумма пособия составляет более 10 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу днепровского горсовета.

"Получили ударные FPV. Сегодня война не артиллерии, а FPV-дронов. Они как расходный материал. Всегда нужны и никогда слишком много не бывает. С одним FPV-дроном можно попасть во вражеский блиндаж или уничтожить вражескую технику. Постоянно получаем нужную помощь от днепрян. Благодарны за это очень!" – сказал военнослужащий Иван.

По словам секретаря горсовета Александра Санжары, вся помощь передана подразделениям Сил обороны.

"На этот раз была предоставлена большая партия техники. Это оборудование поможет в уничтожении врага и сохранении жизней наших защитников. Днепр продолжает системно помогать защитникам", - подчеркнул Санжара.

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