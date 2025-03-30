Днепр оплакивает жертв удара: число пострадавших возросло до 28

После дроновой атаки на Днепр 28 марта количество пострадавших возросло до 28, девять остаются в больнице. Город сегодня в трауре по погибшим.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

"Днепр сегодня в трауре по погибшим из-за атаки россиян. Во время последней оборвалась жизнь четырех человек. Соболезнования родным и близким", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале утром.

Глава ОВА отметил, что, по последним данным, количество пострадавших в Днепре из-за массированной дроновой атаки увеличилось до 28 человек.

"Девять из них остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Остальные поправляться будут дома", - рассказал он.

Отметим, что ранее были данные о 21 пострадавшем в Днепре из-за ударов БПЛА захватчиков.

Обстрелы Днепропетровской области

Также начальник ОВА проинформировал о вражеских обстрелах по области этой ночью. По его словам, около полуночи российские оккупанты нанесли удары из РСЗО "Град" по Никополю.

"Повреждения есть на территории одного из предприятий. Также повреждено заведение внешкольного образования", - сообщил чиновник.

Он добавил, что в Никополе обошлось без погибших и пострадавших.

Что касается воздушных атак со стороны противника, то в ночь на 30 марта зенитчики Южного командования "Восток" сбили в небе над Днепропетровской областью 2 беспилотника противника.

Массированный удар дронов по Днепру 28 марта

Напомним, вечером в пятницу российские террористы нанесли массированный удар дронами-камикадзе по городу Днепр, в котором из-за обстрела возникли пожары, были повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Также росармия уничтожила дронами известный гостинично-ресторанный комплекс в Днепре.

Вчера в ГСЧС и в местной власти констатировали, что по состоянию на утро 29 марта было известно о четырех погибших в Днепре и 21 пострадавшем.

РБК-Украина в материале показывало, как выглядит Днепр после массированного налета дронов.