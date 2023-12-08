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"Днепр-1" не удержал победу над "Полесьем" в битве лидеров УПЛ

Житомир, Пятница 08 декабря 2023 17:04
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"Днепр-1" не удержал победу над "Полесьем" в битве лидеров УПЛ Фото: "Спортклубовцы" не вернулись на путь побед (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" разошлось миром с "Днепром-1" на старте 17-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Полесье" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Тейлор, 62 – Филиппов, 49

В дебюте встречи команды обменялись моментами. Филиппов с острого угла не смог переиграть Бойко на добивании. В свою очередь житомирянин Козак закрутил со штрафного в девятку, но Кинарейкин вытащил коварный удар соперника.

Вскоре "полесский волк" Макуана едва не попал в дальний угол то ли ударом, то ли прострелом с фланга. К счастью "спортклубовцев", голкипер успел сориентироваться и перевел мяч на угловой. Однако развития этот эпизод не имел. Постепенно ход событий сместился в центр поля, где шла силовая борьба.

Стало интереснее на старте второй половины. Серия атак "Днепра-1" увенчалась успехом. Это Адамюк от лицевой линии на правом фланге прострелил вдоль ворот, а Филиппов в касание замкнул ближнюю штангу – 0:1.

"Полесье" попыталось перехватить инициативу. Однако, прийти в себя сразу не удалось. Но на 62-й минуте команда Юрия Калитвинцева неожиданно сравняла счет. Тейлор запрессинговал Сарапия в центре поля, пробросил себе на ход и реализовал выход один на один с Кинарейкиным.

"Днепр-1" приступил к делу заново. Больше всего старался Гуцуляк. Вот он пробил в руки Бойко после передачи Пихаленка со стандарта. Далее вместе с Мирошниченко создал момент для штатного исполнителя стандартов, но Пихаленок не сумел подстроиться под удар.

Атакующие же мощи "Полесья" были бледнее. В конце концов матч докатился до боевой ничьей в пользу конкурентов. Криворожский "Кривбасс", набравший 33 очка, в субботу сможет не только вернуть лидерство в чемпионате, но и увеличить преимущество над "спортклубовцами" (34 пункта) и "полесскими волками" (32).

К слову, накануне "Динамо" дома обыграло "Металлист 1925" в перенесенном поединке УПЛ.

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