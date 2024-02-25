"Днепр-1" с тремя тревогами сенсационно не смог переиграть "Минай"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Днепр-1" – "Минай" – 1:1

Голы: Пихаленок, 51 (пенальти) – Ременяк, 25

Нереализованный пенальти: Кораблин, 40 (М)

Стартовый свисток встречи пришлось отложить из-за воздушной тревоги. После вынужденной паузы команды решили долго не запрягать. Активнее выглядели "спортклубовцы". За четверть часа они создали несколько возможностей – с ударами Гуцуляка и Кравца справился Кемкин, а Очеретько отправил мяч выше ворот.

Вторая воздушная тревога не изменила ход событий. "Днепр-1" больше атаковал, но стабильно транжирил моменты. Зато закарпатцы одним из немногих своих шансов воспользовались на 25-й минуте. Это Кораблин отобрал мяч и разогнал атаку правым флангом, а Ременяк после навеса Устименко открыл счет.

После очередной поездки в укрытие "Минай" мог удвоить преимущество. Ременяк хорошей передачей вывел на простор Устименко, а того сбил Бабенко – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Кораблин и не смог переиграть Волынца, который в десятый раз в карьере парировал пенальти в чемпионате.

А на старте второй половины "Днепр-1" провел мастер-класс по исполнению одиннадцатиметровых. Подвел закарпатцев Корнийчук, остановивший полет мяча в собственной штрафной рукой. Пихаленок же хладнокровным ударом с пенальти сравнял счет.

На позитиве подопечные Юрия Максимова провели серию атак. К примеру, Горбунов с отскока пробил в руку Кемкину. Далее Гуцуляк с рикошетом отправил мяч мимо ворот. В свою очередь Бабенко после подбора отправил мяч над перекладиной.

Постепенно игра успокоилась. "Спортклубовцы" продолжили владеть инициативой, но до реальной опасности воротам закарпатцев дело доходило крайне редко. Обычно удары в направлении ворот "Миная" становились следствием индивидуального мастерства отдельных исполнителей.

В конце концов, "Днепр-1" так и не смог вырвать победу и потерял важные очки в борьбе за медали. Теперь команда Максимова набрала 35 очков и пока остается второй в турнирной таблице. "Минай" – безнадежно последний (7 пунктов).