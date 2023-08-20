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"Днепр-1" сенсационно уступил "Оболони" в Премьер-лиге

Фото: "Пивовары" опозорили вице-чемпиона Украины (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичная "Оболонь" одержала неожиданную победу над "Днепром-1" в четвертом туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Днепр-1" – "Оболонь" – 1:2

Голы: Пихаленок, 16 (пенальти) – Тарануха, 46, Краснопир, 83

 

 

"Спортклубовцы" завладели инициативой с первых минут. Больше всего в составе команды Александра Кучера старался Билл. Вот бразилец попытался пробить с острого угла (блокировка защитника), а затем заработал угловой для "Днепра-1". Тут же Кивинда пробил выше перекладины.

На 15-й минуте Билл отдал на Рубчинского, а тот пробил выше ворот из пределов штрафной. Но в этом эпизоде против хавбека сфолили, так что арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Пихаленок и отправил мяч точь-в-точь в угол.

Забитый мяч лишь придал "Днепру-1" уверенность. "Спортклубовцы" внешне легко контролировали ход событий, а "пивовары" до конца первого тайма никак себя не проявили в атаке. Неудивительно, что в перерыве тренерский штаб "Оболони" произвел двойную замену.

Плоды такого решения киевляне получили со старта второй половины. Гости организовали контратаку, на финише которой Тарануха получил пас "джокера" Краснопира и мощным ударом снял паутину с ближней девятки ворот. Кинарейкин спасти "Днепр-1" не смог – 1:1.

"Спортклубовцы" вынуждены были начать заново. Подопечные Кучера зажали "пивоваров" на чужой половине, но в этих атаках хозяевам ощутимо не хватало решающего выстрела. Разве что на 70-й минуте Каплиенко подключился к атаке, но пробил над перекладиной.

В ответ "Оболонь" организовала два момента – Черненко диагональной "пушкой" отправил мяч мимо дальней штанги, а Груша с отсока пробил в угол, но кипер перевел на угловой. Однако на 83-й киевляне забили второй раз. Тот же Груша скрытой передачей вывел Краснопира на свидание с Кинарейкиным, а нападающий хладнокровно реализовал возможность – 1:2 в итоге.

К слову, накануне "Рух" расписал ничью с "Колосом" во Львове.

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