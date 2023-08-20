"Днепр-1" сенсационно уступил "Оболони" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Днепр-1" – "Оболонь" – 1:2

Голы: Пихаленок, 16 (пенальти) – Тарануха, 46, Краснопир, 83

"Спортклубовцы" завладели инициативой с первых минут. Больше всего в составе команды Александра Кучера старался Билл. Вот бразилец попытался пробить с острого угла (блокировка защитника), а затем заработал угловой для "Днепра-1". Тут же Кивинда пробил выше перекладины.

На 15-й минуте Билл отдал на Рубчинского, а тот пробил выше ворот из пределов штрафной. Но в этом эпизоде против хавбека сфолили, так что арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Пихаленок и отправил мяч точь-в-точь в угол.

Забитый мяч лишь придал "Днепру-1" уверенность. "Спортклубовцы" внешне легко контролировали ход событий, а "пивовары" до конца первого тайма никак себя не проявили в атаке. Неудивительно, что в перерыве тренерский штаб "Оболони" произвел двойную замену.

Плоды такого решения киевляне получили со старта второй половины. Гости организовали контратаку, на финише которой Тарануха получил пас "джокера" Краснопира и мощным ударом снял паутину с ближней девятки ворот. Кинарейкин спасти "Днепр-1" не смог – 1:1.

"Спортклубовцы" вынуждены были начать заново. Подопечные Кучера зажали "пивоваров" на чужой половине, но в этих атаках хозяевам ощутимо не хватало решающего выстрела. Разве что на 70-й минуте Каплиенко подключился к атаке, но пробил над перекладиной.

В ответ "Оболонь" организовала два момента – Черненко диагональной "пушкой" отправил мяч мимо дальней штанги, а Груша с отсока пробил в угол, но кипер перевел на угловой. Однако на 83-й киевляне забили второй раз. Тот же Груша скрытой передачей вывел Краснопира на свидание с Кинарейкиным, а нападающий хладнокровно реализовал возможность – 1:2 в итоге.