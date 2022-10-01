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"Дніпро-1" разгромил "Львов" на выезде и остался среди лидеров Премьер-лиги

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Львов, Суббота 01 октября 2022 17:50
"Дніпро-1" разгромил "Львов" на выезде и остался среди лидеров Премьер-лиги
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой завершился для СК "Днепр-1" визит в гости во "Львов" в рамках 5-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Львов" – СК "Днепр-1" – 0:3

Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Удаление: Грисьо, 73 (Л, прямая красная карточка)

Более активно матч начали хозяева. На 10-й минуте Ныч проверил бдительность кипера выстрелом из острого угла – Валеф поймал мяч в руки. А потом Муравский отважился пробить с отскока, но бразильский кипер перевел мяч на угловой.

В свою очередь "спортклубовцы" добавили в активности перед перерывом. Сначала Бланко сместился в центр и пробил над девяткой. А на 39-й минуте аргентинец выверенной передачей отыскал в штрафной зоне Довбика, который точно пробил с левого края штрафной.

А в раздевалку "Днепр-1" оформил второй гол. Прострел Пихаленка под удар Гуцуляку сбросил Довбик – выстрел хавбека вратарь хозяев парировать не смог. Он же мог оформить дубль на старте второй половины, но запустил мяч над воротами.

Впоследствии поединок пришлось прервать почти на полчаса из-за воздушной тревоги. После нее кардинальных перемен на поле произошло. "Львов" оказался в меньшинстве после удаления Грисьо, а днепровцы довели счет до разгромного.

На 79-й минуте окончательные цифры на табло установил Гуцуляк. "Спортклубовец" завершил контратаку "Днепра-1" уверенным ударом с угла штрафной и вывел команду во временные лидеры Премьер-лиги.

К слову, полтавская "Ворскла" победой над "Ингульцем" оформила подъем из зоны вылета.

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