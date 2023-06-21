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"Днепр-1" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Спортклубовцы" с серебряными медалями УПЛ 2022/23 (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" узнал оппонента во втором квалификационном раунде главного еврокубка в сезоне 2023/2. Им стал греческий "Панатинаикос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки квалификации Лиги чемпионов. "Спортклубовцы" за путевку в третий квалификационный раунд сразятся с греческим "Панатинаикосом".

Первые матчи этой стадии турнира запланированы на 25-26 июля. Ответные матчи сыграют 1-2 августа. Другую пару в сетке представителей лиги составили швейцарский "Серветт" и бельгийский "Генк".

Чтобы составить компанию "Шахтеру" в групповом этапе днепровцы обязаны пройти троих соперников. Если "Днепр-1" вылетит в квалификации Лиги чемпионов, то продолжит выступления в Лиге Европы.

Победа над "Панатинаикосом" и последующий вылет отправят "спортклубовцев" в групповой этап второго по рангу еврокубка. Поражение же во втором квалификационном раунде заставит "Днепр-1" играть еще и квалификацию Лиги Европы.

Ранее "Днепр-1" вышел из отпуска. Команда Александра Кучера приступила к подготовке к новому сезону в Ужгороде. Менеджмент "спортклубовцев" простился с целой группой исполнителей. Зато сборы с первой командой начали лидеры Днепра-1 U-19.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

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