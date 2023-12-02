"Днепр-1" неожиданно проиграл "Ворскле" и потерял единоличное лидерство в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Днепр-1" – "Ворскла" – 1:2

Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе Родригес, 42

"Спортклубовцы" оформили быстрый мяч. На 3-й минуте Пихаленок из центрального круга бросил в прорыв Леднева. Тот принял мяч слева и выстрелом с острого угла открыл счет.

После забитого мяча "Днепр-1" расслабился. Зато полтавчане оперативно пришли в себя и в дальнейшем слаженно действовали в обороне. Добавила "Ворскла" и в атаке, поэтому после получаса игрового времени выровняла положение – одинокий Челядин "прошил" Волынца ударом из пределов штрафной.

Да и пропущенный мяч не заставил днепровцев заиграть активнее. Как следствие, на перерыв они ушли уже в роли догоняющих. На 42-й минуте Кане прострелил с правого фланга, а Фелипе Родригес с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Со стартом второй половины "Днепр-1" наконец-то проснулся. Вот Гуцуляк чудом не попал в незащищенный угол после стандарта. Далее Якубу с Челядиным едва не организовали курьезный автогол, а Леднев отправил мяч выше перекладины.

На 68-й минуте породистый гол мог оформить Пихаленок. Лидер "спортклубовцев" уже даже обыграл Исенко и с острого угла то ли бил в пустые, то ли простреливал вдоль ворот. Но Пердута своевременно подстраховал голкипера и выбил мяч подальше.

Но постепенно подопечные Виктора Скрипника сумели погасить атакующий пыл "Днепра-1". Команда Юрия Максимова пыталась найти свой момент в финальном нашествии, но до реальной возможности дело так и не дошло. Днепровцы потеряли единоличное лидерство в чемпионате и делит первую позицию с "Кривбассом" (по 33 очка). "Ворскла" же поднялась на 7 место (22 пункта).