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В Днепре остановились электротранспорт и метро

Фото: в Днепре остановились электротранспорт и метро (пресс-служба метрополитена)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированной атаки Украины в пятницу, 16 декабря, в Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспорта ДГС.

"По состоянию на 10:00 отсутствует питание на подстанциях электротранспорта и метрополитена. Остановлена работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что подвижной состав электротранспорта с помощью технических авто коммунального предприятия будет ввезен в депо в скором времени.

"Все станции метрополитена работают как укрытие во время воздушной тревоги", – предупредили в горсовете.

Как сообщалось, из-за обстрела Харькова во время массированного удара в пятницу, 16 декабря, также остановилось метро.

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