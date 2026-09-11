В Днепре снова атаковали склад VARUS: появились детали

В Днепре в результате очередной атаки был поврежден склад сети VARUS, который уже пострадал от обстрела весной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию VARUS.
Вечером российские войска снова атаковали Днепр. В результате удара повреждения получил склад сети VARUS, который ранее уже подвергался разрушениям. В компании сообщили, что среди сотрудников пострадавших нет.
После атаки помещения загорелись. Благодаря оперативной работе спасателей ГСЧС часть товаров удалось сохранить. В VARUS поблагодарили сотрудников службы за помощь в ликвидации последствий удара.
Спасенную продукцию уже начали вывозить со склада. В компании сообщили, что товары планируют доставить на полки супермаркетов.
В VARUS отметили, что среди уцелевшей продукции может быть товар с легким запахом дыма. В компании объяснили это тем, что часть запасов находилась в помещении, которое подверглось воздействию огня.
"Мы уже грузим этот товар и везем его на полки супермаркетов. Поэтому, если вдруг от упаковки будет чувствоваться легкий запах дыма - не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы", - говорится в сообщении.
В компании также подчеркнули, что сеть продолжит работать для жителей Днепра в условиях войны.
Напоминаем, что основатель и совладелец сети продуктовых магазинов VARUS Руслан Шостак заявил, что при нынешних темпах российских атак полное уничтожение большей части складских мощностей Украины займет десятилетия, причем такой сценарий возможен лишь при условии полного прекращения восстановления складов в стране.