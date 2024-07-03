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В Днепре уже пять погибших. Зеленский отреагировал на обстрел города

Фото: из-за обстрела Днепра 3 июля погибли пять людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ. Также он показал видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента, комментарий главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в эфире телемарафона.

"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. На сегодня известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", - констатировал Зеленский.

Количество пострадавших возросло

Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.

"Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.

По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.

"Повреждены промышленные предприятия, ТЦ, на месте работают все соответствующие службы", - констатировал Лысак.

Обстрел Днепра

Российские войска массировано обстреляли Днепр 3 июля. Первоначально сообщалось о серии взрывов, позже - о жертвах из-за комбинированной атаки РФ.

Позже количество жертв и раненых начало расти. По последним данным, сообщалось о четырех погибших и 34 раненых.

ПВО над областью успела сбить пять дронов и пять ракет. При том что в общей сложности за утро, 3 июля, ПВО сбила пять ракет и шесть дронов.

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