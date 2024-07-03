В Днепре уже пять погибших. Зеленский отреагировал на обстрел города

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ. Также он показал видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента, комментарий главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в эфире телемарафона.
"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. На сегодня известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.
По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.
"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", - констатировал Зеленский.
Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.
"Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.
По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.
"Повреждены промышленные предприятия, ТЦ, на месте работают все соответствующие службы", - констатировал Лысак.
Российские войска массировано обстреляли Днепр 3 июля. Первоначально сообщалось о серии взрывов, позже - о жертвах из-за комбинированной атаки РФ.
Позже количество жертв и раненых начало расти. По последним данным, сообщалось о четырех погибших и 34 раненых.
ПВО над областью успела сбить пять дронов и пять ракет. При том что в общей сложности за утро, 3 июля, ПВО сбила пять ракет и шесть дронов.
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