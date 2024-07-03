В Днепре уже пять погибших. Зеленский отреагировал на обстрел города

"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. На сегодня известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", - констатировал Зеленский.

Количество пострадавших возросло

Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.

"Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.

По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.

"Повреждены промышленные предприятия, ТЦ, на месте работают все соответствующие службы", - констатировал Лысак.