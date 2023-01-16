В Днепре уже 36 погибших, судьба более 30 человек до сих пор неизвестна

Под завалами жилого дома в Днепре найден еще один погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украина .

"По состоянию на 11:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 36 человек (из них 2 ребенка), травмированы 75 человек (из них 14 детей)", - говорится в сообщении.

В настоящее время получено 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.