В Днепре взорвался автомобиль: есть пострадавший (фото)

По данным правоохранителей, в полицию поступило сообщение о взрыве транспортного средства на улице Подмогильного в Шевченковском районе города.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи.

Во время взрыва в авто находились два человека, травмирован 34-летний мужчина. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель.

"Все обстоятельства выясняют правоохранители", - заявили правоохранители.

Напомним, 9 ноября источники РБК-Украина сообщили, что в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестный мужчина бросил в микроавтобус гранату Mercedes-Benz. В результате произошел взрыв.

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