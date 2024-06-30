В Днепре продолжается спасательная операция на месте обстрела: ищут еще двух человек

Поисково-спасательные работы на месте обстрела Днепра 28 июня продолжаются. Пропавшими без вести числятся два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
"В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них 1 ребенок) и спасены 2 человека. Сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека", - говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, поисково-спасательные работы продолжаются.
28 июня российские войска обстреляли Днепр. Оккупанты атаковали многоэтажку, рзрушив квартиры с 8 по 11 этаж.
На утро, 29 июня, было известно о 12 пострадавших, в том числе беременная и ребенок, и одной жертве в результате обстрела. Позже число пострадавших возросло до 13, а число без вести пропавших уменьшилось до двух.
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