Днепр

В Днепре была задержана банда, которая выполняла заказы спецслужб Российской Федерации. Для поджога преступники применяли самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова".

"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", - рассказывает СБУ.

Согласно данным следствия, банда успела поджечь один из автомобилей. Впрочем, дальнейшие их планы были сорваны.

Среди задержанных четверо жителей Днепра. Двум из них - 17 лет. За уничтожение автомобиля российские спецслужбы обещали банде "вознаграждение" в размере 3 тысяч долларов. Для маскировки транзакций деньги должны были поступать на банковскую карту, которая была оформлена на подставное лицо.

Еще одним заданием для задержанных было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК.

Фото: в Днепре и Киеве задержали поджигателей авто ТЦК, среди них были и несовершеннолетние (t.me/SBUkr)

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас все они находятся под стражей.

Киев

Как рассказывает Киевская городская прокуратура, в Киеве задержана семья из Нежина, которая на заказ также жгла автомобили военных. Задержаны 48-летняя женщина и ее 14-летний сын.

Согласно данным досудебного расследования, женщина прибыла в Киев для того, чтобы поджечь автомобиль военного по заказу, который ее сын получил от неизвестного мужчины через Telegram-канал.

"Поэтому вместе матерью, которая обливала машину бензином, а потом должна была снять на видео как она горит, сын приехал ночью на улицу, где стоял автомобиль марки "Митсубиси Паджеро" военнослужащего ВСУ", - добавляет прокуратура.

Оба были пойманы с поличным. Позже задержанные признались, что это не первый поджог. Таким образом они якобы пытались заработать деньги.

Женщине и ее сыну сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Днепре и Киеве задержали поджигателей авто ТЦК, среди них были и несовершеннолетние (t.me/SBUkr)