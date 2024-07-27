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В Днепре раздался взрыв: военные сообщали об угрозе баллистики

Фото: Иллюстрация, как спасатель ликвидирует последствия прилета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 27 июля, в Днепре примерно в 16:39 раздался звук взрыва. До этого военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне новини и канал Воздушных сил ВСУ.

Днем в 16.37 военные предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. В ПС призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Через минуту было опубликовано следующее сообщение, в котором жителей Днепра призвали срочно пройти укрытие.

Пока деталей по удару нет.

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