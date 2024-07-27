В Днепре раздался взрыв: военные сообщали об угрозе баллистики

Днем в 16.37 военные предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. В ПС призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Через минуту было опубликовано следующее сообщение, в котором жителей Днепра призвали срочно пройти укрытие.

Пока деталей по удару нет.