В Днепре прогремел взрыв: местные СМИ пишут о подрыве автомобиля

Сегодня в Днепре, 14 декабря, прогремел взрыв. Судя по всему, был взорван автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро", местные СМИ и сайт Нацполиции.
"В Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки, по предварительной информации, прогремел взрыв", - говорится в сообщении.
В то же время один из местных каналов пишет, что был осуществлен подрыв автомобиля.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.
В Национальной полиции Украины подтвердили, что в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Однако, был ли совершен подрыв авто, пока не сообщается.
"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Также правоохранители уточнили, что событие произошло 14 декабря около 14:45. По состоянию на сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.
"Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события", - добавили в Нацполиции.
Напомним, под конец октября 2024 года в Краматорске Донецкой области взорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По словам источников РБК-Украина, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML. Взрывчатка сработала в тот момент, когда машина начала движение.
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