В Днепре прогремел взрыв: на город летела баллистика

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 20:53.

Накануне военные проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Затем в Запорожье была зафиксирована скоростная цель, после чего Воздушные силы ВСУ призвали жителей Днепра срочно перейти в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.