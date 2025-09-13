RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Днепре прогремел взрыв: на город летела баллистика

Фото: людей предупреждали об угрозе баллистики (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепре вечером, 13 сентября, был слышен звук взрыва. Он раздался во время воздушной тревоги и предупреждению о ракете в направлении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 20:53.

Накануне военные проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Затем в Запорожье была зафиксирована скоростная цель, после чего Воздушные силы ВСУ призвали жителей Днепра срочно перейти в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Обстрелы Днепра и области

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Днепропетровскую область, применяя для атак беспилотники и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 30 августа враг совершил массированную атаку на Днепр и Павлоград. В результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты, а также на них возник пожар. Кроме того, в областном центре горели частный дом и хозяйственная постройка.

Утром 9 августа, россияне тоже атаковали Днепр. Тогда в результате атаки было повреждено одно из предприятий, автомобили, и был пожар в здании, которое не эксплуатируется. Кроме того, пострадали трое человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВойна в Украине