RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре раздался взрыв

Фото: в Днепре раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре вечером вторника, 23 апреля, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Подробной информации о взрыве пока нет.

Отметим, что в ряде областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Оккупанты в очередной раз атакуют страну дронами и ракетами.

Обновлено 22:37
 
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, украинские военные сбили вражеский дрон "Орлан-10" в Днепровском районе.

Атака РФ по Украине 23 апреля

Напомним, последняя атака российских террористов по Украине произошла в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников, 14 из них удалось сбить.

В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВзрывВойна в УкраинеДнепр