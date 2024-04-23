В Днепре раздался взрыв

Атака РФ по Украине 23 апреля

Напомним, последняя атака российских террористов по Украине произошла в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников, 14 из них удалось сбить.

В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.

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