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В Днепре раздался взрыв

Фото: в Днепре раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 января, в Днепре был слышен звук взрыва. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушное командование "Восток".

Местные жители сообщили, что сегодня около 17:25 в городе был слышен звук взрыва.

По состоянию на 17:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Над областью сбили ракету

По данным Воздушного командования "Восток", сегодня, 17 января, в Днепровском районе Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Обстрел Днепра

Напомним, 7 января враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

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