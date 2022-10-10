В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

Утром 10 октября в Днепре прошремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По меньшей мере пять взрывов прогремели во время воздушной тревоги. По предварительным данным, есть прилет. Очевидцы публикуют видео с сильным задымлением.
Кроме того, очевидцы сообщают, что после взрыва в Днепре начался пожар.
Обновлено 9:05.
Еще несколько взрывов прогрмели в Днепре. В частности, сообщается о "прилете" ракеты в пригороде.
Напомним, в Киеве утром 10 октября также раздались взрывы. По словам мэра города, в одном из районов столицы есть "прилет".
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