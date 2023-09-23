В Днепре раздались звуки взрывов

Под утро 23 сентября в Днепре во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Взрывы раздались примерно в 5:20, через час после объявления там воздушной тревоги.
До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске дронов-камикадзе типа Shahed и связанной с этим угрозой для Запорожской и Днепропетровской областей.
Россияне регулярно устраивают массированные воздушные атаки на территорию Украины. Самый масштабный обстрел произошел под утро 21 сентября. Тогда враг атаковал ракетами Киев, Киевскую область, Черкассы, Харьков, Ровно, Хмельницкий и Львовскую область.
В результате атаки в Киеве пострадали 7 человек, а в Черкассах по меньшей мере 11 человек.
Детальнее о последствиях последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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