В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В понедельник, 28 ноября, в Днепре прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Представители местной власти пока не раскрыли более подробных деталей происшествия.
При этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей находится в укрытии или соблюдать правило двух стен и не стоять возле окон.
Обновлено 22:37
Жители Днепра услышали еще один взрыв.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области с территории РФ артиллерией и минометами.
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