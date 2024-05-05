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В Днепре раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Днепре были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в ночь на 5 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги. Город находится под атакой вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Дніпро".

Несколько взрывов в районе города было слышно примерно в час ночи, однако позже раздались еще взрывы.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации в небе в районе города вражеского дрона и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Внимание! Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытие!" - говорилось в объявлении военных в 00:33

В мониторинговых группах писали о работе сил и средств противовоздушной обороны по вражеским целям, которые летят курсом на Днепр, и добавляют, что в пригороде - "громко".

Позже, в 01:19, в ВС добавили, что зафиксирована группа "Шахедов" в Днепропетровской области, и вражеские беспилотники летят в направлении Днепра.

Примерно в это же время в Днепре сообщили о повторных взрывах.

Новость дополняется...

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