В субботу вечером, 6 мая, в Днепре прогремели взрывы. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

При этом в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.

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