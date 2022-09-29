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В Днепре раздались громкие взрывы

Фото: В Днепре раздались громкие взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре, 29 сентября, раздались взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Через три минуты местные жители услышали звуки взрывов. На данный момент официальной информации о взрывах нет.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Обновлено 22:55

Днепровский городской голова Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.

"Ждем официальных разъяснений от военной администрации", - заявил Филатов.

Напомним, что ночью в Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, российские оккупанты 28 сентября ударили ракетами по Кривому Рогу . Один снаряд попал в предприятие по переработке зерновых.

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