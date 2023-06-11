ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре прозвучала серия взрывов

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 11 июня 2023 00:27
В Днепре прозвучала серия взрывов Фото: в Днепре прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 11 июня. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что в городе было слышно не менее трех взрывов. Об их причинах и последствиях официальной инфрмации пока не сообщалось.

До окончания воздушной тревоги жителей просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы Днепра российскими войсками

Вечером 3 июня россияне ударили ракетой по пригороду Днепра. Ракета попала между двумя домами. В результате часть жители оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.

В результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Помимо этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело достали из-под завалов.

Также 28 мая враг ударил по Днепру, в результате чего разрушениям подверглись поликлиника и ветеринарная клиника. Из-за обстрелов в городе возник сильный пожар, площадь которого достигала 1,2 тысячи кв. м. Количество пострадавших составило 32 человека, два человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область вибухи
NEWS
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС