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В Днепре продолжают демонтировать памятники, установленные в советское время

Фото: в Днепре продолжают демонтировать памятники, установленные в советское время (пресс-служба горсовета)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре идет дерусификация и лишение символов советской власти, а также связанных с культурой и историей РФ. В пятницу, 16 декабря, в городе были демонтированы памятники Володе Дубинину и Александру Пушкину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Михаила Лысенко.

"В соответствии с решением исполкома № 1055 Днепровского городского совета начали демонтаж памятников, связанных с советским прошлым. Сегодня демонтировали памятники Володе Дубинину, Александру Пушкину, на очереди - Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. В целом около десяти памятников будут демонтированы. Все они будут храниться на одном из коммунальных предприятий. Их судьбу будем в дальнейшем решать коллегиально с привлечением к этому процессу специалистов", - прокомментировал Лысенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в Днепре продолжается дерусификация топонимов, связанных с Россией. 21 сентября, во время 27-й сессии горсовета, были изменены названия еще 44 улиц и даже озера.

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