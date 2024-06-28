В Днепре количество пострадавших возросло до 9, часть дома обрушилась

"Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил Лысак.

Тем временем в местных Telegram-каналах пишут, что часть поврежденного в результате ракетного удара дома обрушилась. Весь район города в пыли и дыму.