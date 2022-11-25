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В Днепре электроснабжение возобновили уже более 50% жителей, - мэр

Фото: В Днепре электроснабжение возобновили уже более половине жителей (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Днепре совместно с энергетиками непрерывно работают все коммунальные службы. Они будут продолжать до полного восстановления систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Бориса Филатова.

"Сейчас более половины жителей Днепра уже со светом. И помните, что на это влияют также аварийные и плановые отключения электричества", - рассказал мэр.

Филатов отметил, что больницы сохраняют стабильное питание (и возможность переподключиться на генераторы).

"Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. На правом ожидаем ее подачу где-то в ближайшие часы", - указал чиновник.

По его словам, все котельные правобережья работают и подают тепло в дома. На левом берегу отопления пока получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.

Филатов напомнил, что во всех райадминистрациях и социальных центрах открываются "Пункты несокрушимости", где тепло, есть вода и электричество.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений по сохранению связи в Украине.

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