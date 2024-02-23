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В Днепре дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие и люди под завалами

Фото: в Днепре назвали последствия атаки "Шахедов" этой ночью и рассказали о пострадавших (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в результате ночной российской атаки с применением ударных дронов типа "Шахед" попадание в многоквартирный дом, из-за чего есть разрушение. Пострадали не менее четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадания по многоэтажке в Днепре", - рассказал чиновник.

По предварительной информации, известно о четырех пострадавших.

"Под завалами - люди. Поисковая операция продолжается", - добавил глава ОВА.

Российская воздушная атака

Напомним, что 22 февраля вечером в Украине была объявлена воздушная тревога центральных и южных областей из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв. А позже ночью, 23 февраля, взрывы также прогремели в Днепре.

Перед тем в воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области.

Позже в Силах обороны юга Украины уточнили последствия вражеской атаки по Одессе и рассказали, что военными были сбиты 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и повлек за собой разрушение и пожар. Погиб один человек, внутри еще могли находиться люди.

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Днепропетровская областьАтака дронов